غرفة حائل تقيم ندوة للتعريف بنظام شموس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع شركة علم، يوم غد الخميس، ندوة متخصصة عن نظام "شموس" الأمني يقدمها من مركز المعلومات الوطني النقيب عبدالهادي القحطاني، وممثل شركة علم سعيد العمري، وذلك بمقر الغرفة .

وتستهدف الندوة التعريف بنظام شموس ورسالته وأهدافه وآلية التسجيل به والتعريف بالشركات المرخص لها رسمياً بتقديم المساعدة في التسجيل في هذا النظام.

وأوضح النقيب القحطاني أن الندوة تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص تخدم جميع الجهات المستفيدة، وتسهيل تبادل المعلومات بين القطاع الخاص وسرعة الوصول إليها وتكوين بنية حاسوبية لأتمام العمليات بين القطاعات المختلفة، وتحقيق تكاملية آلية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية، مبيناً أن الندوة ستناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالنظام بالإضافة إلى التعريف بالنظام ومراحل تطويره وإيضاح القطاعات التي يخدمها النظام، بالإضافة إلى توضيح آلية الاشتراك والتفعيل .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة حائل خالد بن علي السيف أهمية هذه الندوة التي تركز على عالمية النظام ودقته في تسيير وتسهيل وضبط الخدمة المرتبطة به، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة لخدمة القطاع الخاص مبيناً أن منطقة حائل تحتاج إلى إرساء هذا النظام ورفع الوعي بأهميته.

