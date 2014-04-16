كلية التربية بجامعة الملك سعود تنظم معرضاً فنياً

نظمت كلية التربية بجامعة الملك سعود، ممثلة بقسم التربية الفنية، أمس، المعرض الـ36 لطلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس، بمشاركة العديد من الجهات الأهلية والخيرية، وذلك في مركز الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية بمعهد العاصمة النموذجي.

وأكدت وكيلة قسم التربية الفنية، الدكتورة نجلاء الرشيد، أن المعرض الذي افتتحته وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، الدكتورة فاطمة بنت بكر جمجوم، يأتي استكمالاً لدور التربية الفنية في عملية التوجيه التشكيلي التربوي للفئات الخاصة في المجتمع، ولبناء جسور التواصل مع محيطهم وإعطائهم الفرصة ليكونوا جزءاً من نسيج العملية التنموية.

وبينت منسقة البرامج والأنشطة بالجمعية، فوزية السعدون، أن المشاركة جاءت بعدد من اللوحات التي أبدعتها أنامل الكفيفات، داعية إلى المزيد من الاهتمام بمواهب ذوي الإعاقة البصرية المختلفة، فهم لا يقلون في مواهبهم عن المبصرين.

وفي ختام المعرض، سلمت وكيلة كلية التربية، الدكتورة سارة العريني، درع التكريم ولوحة منتقاة لوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، كما تم تقديم جائزة الطالبة الكفيفة لأحسن عمل ضمن إنتاج جمعية كفيف، كما قدم قسم التربية الفنية للمرة الأولى جائزة الدكتور محمد الرصيص للتصوير التشكيلي للطالبة الفائزة في المعرض زينة العمري.

يذكر أن المعرض شاركت فيه جمعية المكفوفين، ووزارة التربية والتعليم، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وجمعية سند لدعم أطفال مرضى السرطان، وجمعية الأطفال المعوقين، وجمعية حركية، وبرنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع، ودور الضيافة للأيتام.