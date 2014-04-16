أمير القصيم يرعى جائزة السبيعي للتفوق العلمي

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي للتفوق والبحث العلمي في عامها التاسع على التوالي، التي يشرف عليها وينظمها المعهد العلمي في عنيزة، وذلك بقاعة الاحتفالات في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير المعهد العلمي بمحافظة عنيزة أحمد بن محمد العيد كلمة شكر فيها أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر لأنشطة المعهد المختلفة، كما شكر محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي على دعمهما للمسابقة، مشيراً الى ما قدمه المعهد من جهد لإضفاء روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين، وزرع حب التعليم والمعرفة لديهم، واستغلال أوقات فراغهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

وأوضح العيد أن الجائزة تسعى لرفع المستوى الثقافي للمتسابقين، وتأتي لتنمية العقيدة الصالحة وكنوع من المساندة والتشجيع، مبيناً أن ارتفاع عدد المشاركين يبين أهمية وقيمة الجائزة والتفوق العلمي لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن الجائزة شملت أربعة فروع هي التفوق العلمي للطلاب والطالبات، والتميز والموهبة والإبداع للطلاب والطالبات، والتميز والإبداع بين المعلمين والمعلمات، والتميز بين الأئمة والمؤذنين، وبلغ عدد من فاز بالتكريم لهذا العام 125 طالباً وطالبة على مستوى المنطقة.

بعدها ألقى محمد بن ناصر الرشيد كلمة مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية بارك فيها للفائزين، مثنياً على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمشاركتها خلال السنوات الماضية في العديد من البرامج والمشروعات ومن ضمنها هذه الجائزة، وقدم شكره للمعهد العلمي في محافظة عنيزة لإدارته ملف الجائزة.

عقب ذلك ألقى وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن كلمة أثنى فيها على الدعم والتشجيع الذي يلقاه الشباب من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المسابقات الهادفة لها الأثر الفاعل على الفرد والمجتمع، وتجسد حرص ولاة الأمر في رعاية هذا البلد وأبنائه، وتنمية الإنسان والاستثمار في الطاقات البشرية، شاكراً كل من أسهم في رعاية ودعم هذه الجائزة.

ثم شاهد الحضور عرضاً مصوراً عن مسيرة ولحمة هذه البلاد وتكاتف أبنائها قادةً وعلماء وموظفين ودارسين، والتكامل والتكاتف بين الأفراد والمؤسسات في سبيل إبداء نور العلم ونشر الخير.

إثر ذلك كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المتفوقين والمتميزين، والجهات المشاركة في الجائزة.

وفي نهاية الحفل أعرب أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي عن شكره لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وفروعها في المملكة، كما شكر مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية على تقديم هذه الجائزة السنوية للمتسابقين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ودعا للمحافظة على هذا التلاحم والتنسيق بين أفراد هذا الوطن ومؤسساته في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ وما تنعم به هذه البلاد من أمن وأمان.



