لجنة السلامة تناقش حلول التقاطعات المرورية بينبع

ناقشت لجنة السلامة المرورية بمحافظة ينبع خلال اجتماعها بمقر المحافظة، أمس، برئاسة محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم، ما سبق طرحه في الاجتماع السابق عن بعض التقاطعات المرورية، وآليات إيجاد حلول ملائمة لها تحقيقاً لمبدأ السلامة المرورية.



كما ناقش الاجتماع ظاهرة انتشار الدراجات النارية بشوارع المحافظة، وسبل معالجة الموقف خاصة فيما يتعلق بضبط الدراجات التي لا يحمل أصحابها رخص سير وقيادة لها.

شارك في الاجتماع مسؤولو الجهات ذات العلاقة وهي: الشرطة والمرور ودوريات الأمن، وبلدية ينبع، والدفاع المدني، والهيئة الملكية بينبع، وإدارة الطرق بالمدينة المنورة، وممثل المجلس المحلي بالمحافظة.

