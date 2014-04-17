أمانة نجران تطرح 3 مشروعات أنفاق للمنافسة العامة

طرحت أمانة منطقة نجران مؤخراً ثلاثة مشروعات إنشاء أنفاق بمدينة نجران، للمنافسة العامة أمام الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس فارس الشفق، أن المشروعات تشتمل على إنشاء نفق يربط طريق الملك سعود مع شارع حمزة بن عبدالمطلب بحي الأمير مشعل، ونفق في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع أبوبكر الصديق بالفيصلية، فيما يربط النفق الثالث طريق الملك سعود مع شارع الأمير متعب بحي الفهد، مشيراً إلى أن المشروعات المطروحة تأتي ضمن الخطط التنموية للأمانة لتحسين الحركة المرورية بشوارع ومداخل المدينة.