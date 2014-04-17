المؤتمر العالمي العاشر للطب النفسي ينطلق في جدة

انطلق، اليوم، المؤتمر العالمي العاشر للطب النفسي, الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب النفسي, ومستشفى السعودي الألماني بجدة, بعنوان "وجهات النظر النفسية والبيولوجية في نماذج الطب النفسي", وذلك في فندق الانتركونتننتال بجدة .

وأوضح رئيس المؤتمر رئيس اللجنة المنظمة استشاري الطب النفسي الدكتور محمد بن عبدالله شاووش, خلال الحفل الذي بدأ بعرض مرئي عن مسيرة المؤتمر من بداية انطلاقه عام 2005م إلى هذا العام, أن المؤتمر يناقش العديد من القضايا وطرق علاجها بمشاركة العديد من المتحدثين في مجال الطب النفسي على مستوى العالم الذي يتجاوز عددهم 110 محاضرين .

وأبان استشاري الطب النفسي رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى السعودي الألماني سكرتير عام المؤتمر الدكتور محمد خالد, أن جميع ورش العمل تهدف لدعم الطب النفسي وعلم النفس ومن أبرزها: الإرشاد الزواجي, وعلاج اضطرابات القلق النفسي للأطفال, والعلاج المعرفي السلوكي للإدمان, إلى جانب العديد من ورش العمل .

من جانبه اعتبر رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي وأستاذ الطب النفسي في جامعة الدمام الدكتور مهدي بن سعيد أبو مديني, المؤتمر امتداد للمؤتمرات السابقة التي تشارك فيها الجمعية السعودية للطب النفسي, ومجموعه مستشفيات السعودي الألماني, والجمعيات العالمية في مجال الطب النفسي التي أصبحت تستقطب اهتمام المتخصصين في مجال الصحة النفسية من جميع انحاء العالم, مشيرًا إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة مجموعة من المتخصصين والباحثين المعروفين في مجال الطب النفسي على مستوى العالم .

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام, معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بواقع 20 ساعة تعليمية, ويهدف إلى تقديم نماذج لطرق العلاج الجديدة, والارتقاء بالخدمات البحثية والعلاجية في الطب النفسي وعلم النفس .



