وزير النقل يتفقد سير العمل بطريق الرياض - الطائف

تفقد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، اليوم, سير العمل بازدواجية الطريق الذي يربط محافظات بيشه ورنية والخرمة بطريق الرياض الطائف السريع، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى منه والتي تربط محافظة الخرمة بطريق الرياض بمسافة تبلغ نحو 70 كيلومتراً.

هذا.. ويجري العمل بالمرحلة الثانية التي تربط محافظة رنية بمحافظة الخرمة، والمرحلة الثالثة التي تربط محافظة بيشة بمحافظة رنية بمسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

وأوضح وزير النقل أن الطريق يعد طريقاً محورياً ومهماً جداً، وعليه حركة مرورية كبيرة, كونه يربط جنوب المملكة باليمن، بمنطقة مكة المكرمة، بمنطقة الرياض، والوزارة مهتمة بازدواجيته حتى محافظة بيشة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ ازدواج هذا الطريق قريباً.

وقال: "هدفنا أن يكون الطريق مزدوجاً من مفرق طريق الرياض - الطائف مروراً بالخرمة ثم رنية حتى محافظة بيشة، وبمسارين في كل اتجاه, ليصبح الطريق متوافراً فيه كل عوامل السلامة، "مبيناً أن الآلية في تنفيذ واعتماد مشروعات الطرق وازدواجيتها بالمناطق والمحافظات, تعتمد بعد دراستها من قبل مجلس المنطقة، وحسب الأولويات وأهمية الطريق والحركة المرورية عليه.