برامج شبابية لزوار جزيرة فرسان

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمنطقة جازان، مساء أمس، برنامج الماراثون الشبابي الثاني، احتفاءً بزوار مهرجان الحريد السنوي الـ11، وذلك بشاطئ الغدير بجزيرة فرسان.



وأوضح نائب المشرف العام على مكتب الندوة في المنطقة الجنوبية عبدربه بن أحمد حكمي أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، يتضمن ألعاباً للإثارة والتحدي ومسابقات اجتماعية وأخرى في الطهي الخلوي والمرسم الحر بمشاركة أكثر من 150 شاباً، لافتاً إلى تقديم جوائز مالية للفائزين في المسابقات.

وبين أنه جهز مخيماً كاملاً للضيافة لسكن الزوار من ضيوف المهرجان يتسع لأكثر من 400 زائر، مفيداً أن المكتب بمنطقة جازان يعمل على المشاركة في مختلف المهرجانات المحلية لإفادة الشباب من البرامج المتنوعة التي يقدمها.