جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تطلق يوم المهنة

تطلق جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الاثنين المقبل، فعاليات يوم المهنة الثامن 2014، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال، وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.

وتطرح 60 شركة وطنية وظائفها لخريجي الجامعة خلال الفعاليات، بهدف فتح الباب أمام الطلبة والطالبات الخريجين لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات وصنع القرارات بشكل يؤهلهم لسوق العمل بكفاءة.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام يتوقع أن تعرض الشركات المشاركة فيها والراعية أكثر من 5 آلاف وظيفة؛ بهدف تعزيز قدرات الطلاب والطالبات وتعريفهم على الفرص الوظيفة التي سيعرضها المشاركون.

وبين أن يوم المهنة سيركز على الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، حيث تكمن أهمية التأهيل الوظيفي في ضمان الوظيفة من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الإدارية في المجتمع وتنمية القدرات العلمية والتعليمية والبحثية لدى مخرجات التعليم مع الأخذ في الاعتبار مفاهيم البيئة السعودية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات المجتمع في القطاعين العام والخاص .

من جانبه أكد مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور حسين العلوي سعي الجامعة للإسهام في التقليل من هذه الفجوة من خلال يوم المهنة السنوي، الذي يجمع الخريجين والخريجات بمؤسسات سوق العمل ومساعدتهن على التواصل المهني مع مؤسسات مجتمع المال والأعمال، مشدداً على ضرورة التركيز على نوعية التعليم وليس على الكم ودعم التخصصات الفنية والمهنية على حساب التخصصات النظرية في الجامعات .

وبين أن المعرض يهدف إلى فتح سوق العمل أمام الطلاب وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة للنجاح في بيئات العمل المحلية والدولية، وتفعيل دور الشركات الخاصة والعامة في استقطاب الكوادر الوطنية الواعدة .

وأكد أن تأهيل الطلاب لسوق العمل أصبح من أهم أولويات إدارة الكلية، وبالإضافة إلى الربط بين التحصيل العلمي للطلاب والواقع العملي في سوق العمل، ومن هنا تأتي أهمية هذا اليوم الذي يلتقي فيه طلاب الكلية من كافة التخصصات بمندوبي وممثلي مجموعات من شركات القطاع الخاص .

وأشار عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور لؤي بن بكر الطيار إلى أن إقامة مثل هذه المعارض سيعزز فرص توظيف الطلبة والطالبات الخريجين، ويسهم في إعداد وتأهيل الطلاب الذين هم على وشك التخرج، كما تسعى الجامعة وتؤكد سعيها من خلال شعارها "التعليم من أجل العمل" إلى توظيف أكبر عدد من أبنائها الطلبة، إذ إن النسبة الأخيرة التي أعلنتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز الخريجين بالجامعة، تبين أن ما يقارب 87.18% من الطلبة الخريجين على رأس العمل .

ولفت إلى أن المشاركة في سوق العمل بمثابة تفعيل لدور الشركات الخاصة والعامة التي ستجتمع تحت سقف واحد لتزود الطلاب بالخيارات المناسبة التي توافق مؤهلاتهم، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر الشابة الواعدة.