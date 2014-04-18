معسكر العمل والترويح بمكتب رعاية الشباب في جازان

بدأت، مساء أمس، فعاليات معسكر العمل والترويح الذي ينفذه مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في منطقة جازان، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية .

وأوضح مدير المكتب المشرف العام على المعسكر حامد السريعي أن المعسكر يهدف إلى تنشئة الشباب نشأة اجتماعية، مستمدة من التعاليم الإسلامية والترويح عنهم والخروج للمجتمع وإظهار أنشطة الرئاسة، والاستفادة من تجارب الفرق التطوعية بالمنطقة واستثمار وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

من جانبه بين مشرف النشاطات الشبابية بمكتب جازان حسين الخبراني أن المعسكر يستمر ثلاثة أيام، حيث اشتمل في يومه الأول على عرض لبرامج القواعد التدريبية، فيما يشهد كذلك استعراضا لتجارب الفرق التطوعية بمنطقة جازان وبرامج ميدانية لدهن مطبات المدارس بالتعاون مع إدارة مرور جازان .