الشؤون الاجتماعية تنظم ندوة عن الإرشاد الأسري

تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، غداً الأحد، ندوة علمية بعنوان "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي.. الواقع والتطلعات" برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض.

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، أن إقامة هذه الندوة يأتي ضمن اهتمام الوكالة بنشر الوعي المجتمعي بأهمية الإرشاد الأسري، لافتاً إلى أن الندوة ستتناول واقع الإرشاد الأسري بالمملكة والتطلعات والرؤى التي تسهم في تطويره والرقي به.

وبين أنه سيعقد خلال الندوة ثلاث جلسات تتخللها أوراق علمية تتناول الإرشاد الأسري في المملكة من قبل المختصين في هذا الشأن.

وسيشارك في ترأس جلساتها وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور علي بن إبراهيم النملة، ووكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق.

وأشار إلى أن من أبرز محاور الندوة موضوع الوعي الأسري ببرامج الإرشاد وفاعلية برامجه وثقافة الحوار وأثره، وتسليط الضوء على مهارات إدارة الأزمات والمشكلات الأسرية، ونحو ذلك من الموضوعات المهمة في هذا الشأن، كما سيتم طرح العديد من التجارب المحلية في مجال الإرشاد الأسري.

وبين السدحان أن الندوة هي أحد البرامج العلمية لمبادرة "إرشاد" التي أطلقها وزير الشؤون الاجتماعية ضمن المبادرات التنموية لخدمة المجتمع وأفراده، والمتمثلة في 8 مبادرات، هي: إرشاد، ودلوني، وساند، تأهيل، جاري، الرائدة الاجتماعية، ضيافة، وإنتاجي.

ودعا المختصين والمهتمين بمجال الإرشاد الأسري من أفراد المجتمع إلى الحضور والمشاركة فيما سيطرح من أوراق عمل وتجارب في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيقام معرض مصاحب تعريفي للجهات التي لها علاقة بمجال الإرشاد الأسري.