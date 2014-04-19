الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة برعاية الشباب

تنظم الرئاسة العامة لرعاية الشباب، غدا الأحد، الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان (ملتقى القدرات)، وذلك على مدى 3 أيام بمدينة الخبر.

ويهدف الملتقى إلى صياغة المفهوم التطويري المهاري في مسار برامج ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتمثل بدورات تدريبيّة وندوات وورش عمل، بحضور 35 مشاركاً، وجاءت الدورات التدريبية والندوات ضمن برامج رعاية الشباب لتمكين الشباب في المجالات المختلفة وتعزيز مهارات المشاركين منهم للانخراط في المجتمع بشكل فاعل.

وأوضح المدير العام للهيئات الشبابية بالرئاسة عبدالعزيز بن صالح الكريديس أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب أسهمت بشكل كبير في كل ما يخدم هذه الفئة ويدعم مشاركتهم الاجتماعية بشكل حضاري وإنساني، حيث تعمل على التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم برامج ذات جودة عالية للشباب بصفة عامة ولذوي الاحتياجات بصفة خاصة.

