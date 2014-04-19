لقاء توعوي عن الجرائم المعلوماتية بغرفة الشرقية

تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاثنين المقبل، لقاء توعويا عن أمن المعلومات، يتم خلاله التعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام.

ويتناول اللقاء أنواع الجرائم المعلوماتية، وطرق التعامل معها التي من أبرزها تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، و تعمل الغرفة على مساندة الحملة وتعزيز أهدافها، إدراكاً منها بالحاجة الملحة لتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم المعلوماتية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لاستخدامات الإنترنت وتطبيقاته، وكذلك شيوع الأجهزة الإلكترونية الذكية.

ويشارك في اللقاء مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، والمتخصص في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن خلف الغامدي، والمتخصص في أمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عمر السحيباني.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشاركة الغرفة الحملة التوعوية الرامية لمكافحة الغش التجاري، وتعزيز وسائل حماية المجتمع من الجرائم وأعمال التحايل على الشبكة العنكبوتية.