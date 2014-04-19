ورش عمل للحالات الطارئة بمستشفى قوى الأمن

تنطلق، الاثنين المقبل، فعاليات ورشة عمل مواجهة وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في طب النساء والولادة، التي ينظمها مستشفى قوى الأمن بالرياض لمدة ثلاثة أيام في قاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالمستشفى.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية بالمستشفى الدكتور محمد عمر عسيري، أن هذه الورشة، التي تعقد مرتين في العام، ستناقش مواجهة الحالات الطارئة في طب النساء والولادة من أجل الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة في ذلك التخصص، مبيناً أن الورشة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة تعليم طبي.

من جهة أخرى، قالت رئيسة قسم طب النساء والولادة بالمستشفى رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة روضة البهيان، إن ورشة العمل ستعمل على تدريب المعنيين بحالات الولادة من أطباء وقابلات وجهاز تمريض على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة في هذا المجال، وإيجاد سياسات وإجراءات موحدة ينفذها الممارسون لطب النساء والولادة من خلال تطبيقات الطب المبني على البراهين في مواجهة الحالات الطارئة قبل وأثناء وبعد الولادة للأم والجنين، علاوة على تعليم الأطباء بخطوات السيطرة على النزيف والحفاظ على المخاطر المحتملة لحياتها، وبحث آليات التدخل الطبي المباشر مع حديثي الولادة ومتى يجب على الطبيب ذلك.

وأفادت الدكتور البهيان أنه تم استقطاب نخبة من المتحدثين البارزين في هذا المجال لطرح ومشاركة خبراتهم، وما توصلت إليه أبرز المستجدات في العلاج والتشخيص ومواجهة الحالات الطارئة، وأحدث الآليات وأنجع طرق التدخل، وذلك من خلال المحاضرات العلمية وورشة العمل التدريبية.

وذكرت أن 14 متحدثا سيقدمون خلال الورشة العديد من المحاضرات النظرية والتطبيقية، بمشاركة 34 متخصصا من مختلف مناطق المملكة، سعياً منهم لتطوير قدراتهم المهنية للأطباء المتخصصين في مجال طب النساء والولادة.