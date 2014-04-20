الشؤون الإسلامية تخصص 19 مليونا لترميم المساجد

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم وصيانة ونظافة عـدد من المساجـد والجـوامع في مختلف مناطـق المملكة بمبلغ تجاوز 19 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، عبدالله الهويمل، أن المشروعات تتضمن ترميم 9 مساجد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد بمنطقة المدينة المنورة، والإشراف على مشروع إنشاء مبنى إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، وصيانة ونظافة وتشغيل 402 مسجد وجامع بمدينة الرياض، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة التاسعة لـ15 مسجدا وجامعا بالرياض، وصيانة ونظافة وتشغيل مبنى فرع الوزارة بحي الشميسي بمدينة الرياض، وهدم وإعادة بناء جامع الناصفة بمركز الرين بمحافظة القويعية.

كما تتضمن هدم وإعادة بناء مسجد أم جدير بالسرداح بمحافظة القويعية، وهدم وإعادة بناء مسجد المرقبية بمركز السر بمحافظة الدوادمي، واستكمال الأعمال المتبقية لمسجد المروة بمحافظة القويعية، وتمديد عقد صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة الـ16 بمحافظة المزاحمية بنسبة 10%، وترميم جامع العثيم ببريدة بمنطقة القصيم.

وبين أن المشروعات تضمنت الإشراف على إنشاء جدار استنادي للجامع الكبير بسبت العلايا في منطقة عسير، وصيانة ونظافة 99 مسجداً وجامعاً بمنطقة نجران، واستكمال بناء جامع الأمير نايف بمحافظة يدمة، وإنشاء ثلاثة مساجد في محافظة يدمة، وإنشاء ثلاثة مساجد في هجر يدمة بمنطقة نجران، وصيانة ونظافة المجموعة الرابعة لـ40 مسجدا وجامعا بمحافظة شرورة، والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات لفرع الوزارة بمنطقة نجران، وترميم مسجد معاوية بن أبي سفيان بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وترميم مسجد عبدالله بن مسعود بمحافظة رفحاء، وترميم مسجد الإمام مسلم بمحافظة العويقلية بمنطقة الحدود الشمالية، واستكمال جامع الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك في منطقة تبوك.