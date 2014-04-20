قطاع الإيواء السياحي بالطائف يجذب استثمارات جديدة

سجل قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف دخول المزيد من المستثمرين خلال العامين الماضيين، حيث سيتم خلال الموسم السياحي الحالي تشغيل العديد من الوحدات السكنية السياحية التي تضم فللا سكنية وموتيلات وشققا مفروشة، مما يزيد الطاقة الاستيعابية لدور الإيواء السياحي في مدينة الورد.

وأكمل فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار الترخيص لعدد من المستثمرين في هذا القطاع خلال العام الحالي، وتستحوذ المواقع السياحية ومداخل المدينة والطرق المؤدية إلى منتجعات الطائف والشوارع الرئيسة على النسبة الأكبر من الاستثمارات لقطاع الإسكان السياحي، نظرًا لسهولة الوصول إلى الأسواق والمراكز السياحية الشهيرة في الطائف، مثل: الهدا والشفا والوهط والوهيط والمراكز الشمالية والجنوبية.

وأفاد محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية فهد بن معمر إلى أن المستثمرين شرعوا في مشروعات الإسكان السياحي استعدادًا لموسم الصيف من خلال دعم الخدمات بهدف الاستفادة من حصول الطائف من المنظمة العربية للسياحة على لقب عاصمة المصايف العربية، بما يزيد فرص هذه المدينة في استقطاب المزيد من السائحين من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية خلال الفترة المقبلة.