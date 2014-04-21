أمير الباحة يدشن مشروعات بـ960 مليون ريال

يقوم الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأسبوع المقبل، بجولات تفقدية لعدد من محافظات المنطقة، يدشن خلالها ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بقيمة تفوق 960 مليون ريال.

وتشمل جولات الأمير مشاري التي تبدأ، الثلاثاء المقبل، محافظتي المخواة وغامد الزناد، حيث يدشن مجموعة من المشروعات التعليمية ومشروعات المياه بقيمة تبلغ أكثر من 552 مليون ريال، كما يضع حجر الأساس لمشروعات أخرى للمياه والتعليم والصحة بمبلغ يتخطى الـ 117.500.000 ريال.

ويواصل أمير منطقة الباحة جولاته، الخميس، بزيارة لمحافظتي المندق وبني حسن، حيث يضع حجر الأساس لعدد من مشروعات المياه والمشروعات الصحية بمبلغ 190.500.000 ريال، فيما يدشن مشروعات أخرى بقيمة تفوق 100 مليون ريال، في قطاعات التعليم والمياه والصحة.