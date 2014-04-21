أمير عسير يرعى تخريج أكثر من 12 ألف طالب وطالبة

يرعى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مساء غد الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الـ(16) من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، وذلك بالمسرح الجامعي بالقريقر.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود: "إن الجامعة تفخر بخريجيها الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة في كافة التخصصات العلمية والنظرية والطبية؛ ليسهموا في بناء ورفعة هذا الوطن ويسهموا بفاعلية في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات".

من جانبه، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد دعجم، أن العدد الإجمالي للخريجين بلغ "12.163" طالباً وطالبة، "حيث بلغ عدد خريجي درجة الدكتوراه (8) خريجين و(872) للماجستير و(669) لدرجة الدبلوم فوق الجامعي، فيما بلغ عدد خريجي وخريجات البكالوريوس (9869) و(745) من درجة الدبلوم التطبيقي.

وأضاف أن الجامعة تزف كل عام دفعات من طلابها وطالباتها إلى سوق العمل، ليسهموا في قيادة ركب التقدم لهذا الوطن المعطاء.