الأميرة جواهر ترعى فعاليات معرض "عطائي لوطني"

رعت الأميرة جواهر بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود المساعدة للشؤون التعليمية للبنات بتعليم الحدود الشمالية، صباح الأمس، اختتام فعاليات برامج النشاط والأعمال المتميزة للمسابقات الوطنية تحت شعار "عطائي لوطني"، وذلك في مسرح مبنى الإدارات النسائية بتعليم الحدود الشمالية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للأميرة جواهر، ثم توالت فقرات الحفل، وبعدها تم تكريم المدارس المتميزة في تنفيذ مسابقة "عطائي لوطني"، ثم افتتحت بن مساعد بحضور المشرفات التربويات ومديرات المدارس ورائدات النشاط ومنسوبات جامعة الحدود الشمالية ومنسوبات الشؤون الصحية، وقامت بن مساعدة بجولة في أركان المعرض وللاطلاع على الأركان التي نفذت بالشراكة المجتمعية.

وأشادت بتنظيم المعرض والذي اعتمد على الأعمال الإبداعية للمشاركات، بعيداً عن التكاليف المادية للمشاركات، تحت إشراف مديرة إدارة النشاط الأستاذة سبيته بنت عبدالله السويلمي، ومشرفات النشاط والمعلمات المشاركات في المعرض.