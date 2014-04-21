جامعة القصيم تنظم ملتقى للتوعية باضطراب التوحد

تنظم جامعة القصيم، ممثلةً بكلية التربية بالصفراء، غداً الثلاثاء، ملتقى بعنوان "معاً لأجلهم"، للتوعية باضطراب التوحد، بحضور مدير جامعة القصيم الدكتور خالد الحمودي، وذلك في كلية التربية بالصفراء ببريدة.

وأوضحت وكيلة كلية التربية الدكتورة عواطف الصقري أن التوحد يعد أحد الاضطرابات النمائية المعقدة التي تصيب الأطفال وتعيق تواصلهم الاجتماعي واللفظي وغير اللفظي، وتعيق كذلك نشاط الأطفال التخيلي وتفاعلاتهم الاجتماعية المتبادلة، مبينة أن اضطراب التوحد يظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، لافتة إلى أن أعراض التوحد تظهر في الثلاثين شهراً الأولى من عمر الطفل، حيث يبدأ في تطوير سلوكيات شاذة وأنماط متكررة وانطواء على الذات.