مجمع الملك فهد يوزع 273 مليون نسخة من القرآن

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال الشهر الماضي 469.707 نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، على العديد من الجهات الحكومية والأهلية، والخيرية.

وأوضح تقرير صادر عن المجمع بأنه تم توزيع 320 ألف نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2375 نسخة من أجزاء المصحف الشريف، و500 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين، و68.892 ألف نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و77.857 ألف نسخة من الكتب الدينية.

وبين التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى 29 من شهر جمادى الأولى 1435هـ وصل إلى 273.808 مليون نسخة من مختلف الإصدارات.

وأفاد التقرير أن التوزيع شمل قطاعات حكومية وأهلية في داخل المملكة، وكذا مساجد ومؤسسات، ومراكز إسلامية، ومعارض خارجية، وجمعيات في الخارج، إضافة إلى عدد من ممثليات المملكة في الخارج.