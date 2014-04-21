صحة الطائف تدشّن العيادة المتنقلة لمعالجة المدخنين

دشّنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أمس، العيادة المتنقلة التي نفّذها برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة تحت شعار "بطّلت".

وتهدف العيادة إلى تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية بالمجان لأكبر شريحة من شرائح المجتمع في أماكن تواجدهم، وذلك بأحدث الطرق العلاجية المعتمدة في مجال معالجة المدخنين، حيث تُقام العيادة المتنقلة بمجمع قلب الطائف كمرحلة أولى لمدة شهرين، بعيادة للرجال وأخرى للنساء.

وأوضح الناطق الإعلامي بـصحة الطائف سراج الحميدان أن العيادة مزوّدة بأجهزة قياس العلامات الحيوية "الطول، والوزن، وقياس غاز أول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى جهازي كمبيوتر محمول" مزوّديْن بإنترنت عالي السرعة، من أجل تسجيل بيانات المدخّن ووضعها في برنامج علاجي إلكتروني لتتم متابعة مراحل العلاج عن طريق البرنامج في الرياض هاتفياً.

وبيّن أن عيادة مكافحة التدخين بالطائف سجّلت خلال العام المنصرم 470 مدخّناً جديداً، كما سجّلت 1883 زائراً على العيادة، فيما وصل عدد المقلعين عن التدخين 361 شخصاً، بنسبة وصلت 76%، بينما بلغت عدد السيدات منهم 26 سيدة.