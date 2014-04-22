أمانة نجران تلزم مقاولا بإعادة سفلتة 60 ألف متر مربع

ألزمت أمانة منطقة نجران مقاولاً بإزالة أعمال سفلتة عدد من الشوارع بمنطقة نجران، بلغت مساحتها أكثر من 60 ألف متر مربع، وإعادة السفلتة وفقا للمواصفات والمقاييس الفنية المتفق عليها في بنود العقد.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أنه تم رفض استلام أعمال السفلتة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة من حيث استواء الطبقة الإسفلتية، وطريقة اللحامات الطولية والعرضية للإسفلت وملاحظات أخرى على طريقة التنفيذ.

من جهته أوضح وكيل الأمين للمشاريع والتعمير المهندس علي بن حرفش أنه تم إيقاف مستحقات المقاول لعدم تطبيق المواصفات الفنية، وتم إلزامه بكشط الإسفلت وإعادة أعمال السفلتة، حيث تم أخذ عينات عشوائية من المواقع وإخضاعها للاختبارات اللازمة وتوصلت نتائج الاختبارات بمختبر المشاريع بالأمانة إلى عدم مطابقة المواصفات.

وشدد على جميع المقاولين الالتزام بمعايير الجودة، وتنفيذ المشاريع حسب المواصفات المتفق عليها، وفقا للجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع.