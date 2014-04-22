أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي للجهات الخيرية

يرعى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز غداً حفل افتتاح اللقاء السنوي الـ 12 للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، تحت عنوان "رضا المستفيد" وذلك بمدينة الخبر.

وبين الأمين العام للجمعية المشرف العام على اللقاء الدكتور عبدالله القاضي أنّ الجمعية دأبت على عقد هذا اللقاء سنوياً منذ أكثر من (12) عاماً سعياً لتجسير العلاقات وتوثيقها فيما بين الجهات العاملة في ميادين البر والخير من جهة، وبينها وبين المتبرعين من جهة أخرى، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على المشاريع الناجحة وتطبيقها والاستفادة منها في تطوير العمل الخيري وآلياته سعياً لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها مؤسسات العمل الخيري.

وأوضح أنّه من المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في اللقاء هذا العام أكثر من (800) مشارك ومشاركة من ممثلي الجمعيات والجهات الخيرية في المنطقة الشرقية وأنحاء المملكة، إضافةً إلى العديد من الباحثين والمهتمين بالعمل الخيري ودراساته وتطبيقاته.

وأفاد أنّ اللقاء يُعقد على مدى يومين، فيما سبقته دورات تدريبية بعنوان (رضا المستفيد)، كما تشهد الجلسات العديد من المحاضرات والندوات المتخصصة، وتتضمن كذلك عرضاً لتجارب ناجحة في هذا المجال، إضافةً إلى ورشة مخصصة للنساء تحت عنوان (كيفية تحقيق رضا المستفيد).