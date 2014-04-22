أمير تبوك يدشن مقر هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

يدشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدا المقر الجديد لهيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك، بحضور رئيس الهيئة الدكتور صالح آل علي.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك محمد الجوفي، أن المبنى يقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مساحة أرض تقدر بعشرة آلاف متر مربع مكون من دورين وملاحق، ويقوم الفرع بأعمال الرقابة على جميع الأجهزة الحكومية ومراقبة أداء الأعمال ومستوى الإنجاز ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ومتابعة خطط التنمية، كما يوجد بالفرع قسم نسوي يقوم بأعمال الرقابة والتحقيق، وما يتعلق بالأقسام النسائية بالجهات الحكومية.