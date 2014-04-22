اللجنة النسائية تشارك جامعة اليمامة في اليوم الثقافي

تشارك اللجنة النسائية للسلامة البحرية في اليوم العالمي الثقافي، والذي تقيمه جامعة اليمامة، غداً الثلاثاء، في البهو الرئيسي في الجامعة، وأوضحت نائبة رئيسة اللجنة النسائية للسلامة البحرية بالمنطقة الوسطى الاستاذة هدى السهلي أن اللجنة تستغل فرصة الأحداث الثقافية والأنشطة التي تقيمها الجامعات لنشر الثقافة التوعوية في أوساط السيدات، وبث الرسائل التوعوية التي تحد من الغرق وتزيد من ثقافة الأفراد، خصوصاً بالسلامة البحرية وتعمل على تعديل السلوك الخاطئ اتجاه السباحة والبحر، مع العلم أن أغلب حالات الغرق تحدث لمرتادي الشواطئ من خارج المناطق الساحلية.

وتقيم اللجنة حملتها التوعوية في الجامعة بالتزامن مع هذا الحدث الثقافي لتثقيف طالبات المدارس المدعوات للحدث من المرحلة الثانوية بمبادئ السلامة البحرية.

يذكر أن اللجنة تقيم معرضا توعويا يحتوي على عدد من الأقسام منها التعريف باللجنة وأهدافها، وأدوات الطفو المطابقة لاشتراطات السلامة، والوقاية من الحرارة وضربات الشمس، وكيفية التصرف عند مشاهدة شخص يغرق، والمحافظة على البيئة البحرية الشاطئية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية ورقم طوارئ حرس الحدود.