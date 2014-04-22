تعليم عسير يستقبل طلبات النقل لذوي الظروف الخاصة

دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير مديري مكاتب التربية والتعليم والمدارس بالمنطقة، إلى إبلاغ المعلمين والمعلمات الراغبين والراغبات بالتقدم للنقل من خلال لجنة "ذوي الظروف الخاصة" إلى سرعة رفع ملفاتهم قبل يوم 29 من الشهر الجاري.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أنه لن ينظر في أي طلب يتم الرفع به بعد نهاية الشهر الجاري إلا مع بداية العام الدراسي المقبل، لافتاً إلى أن توجيهات وزارة التربية والتعليم تؤكد ضرورة إنهاء جميع طلبات المعلمين والمعلمات المتقدمين، وإبلاغ المتقدمين بنتائج طلباتهم بوقت كاف لتتمكن اللجنة المركزية في الوزارة واللجان الفرعية من إنهاء ما لديها من طلبات.