"تقنية جدة" تنتخب أعضاء لمجلس المتدربين

دشّنت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم، برنامجاً لانتخاب أعضاء لمجلس المتدربين، يهدف إلى مشاركة المتدربين المنتخبين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتدريب وتحقيق تطلعات المتدربين نحو بيئة تدريب متكاملة.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن السريعي أن تشكيل مجلس المتدربين عن طريق آلية الانتخاب هي لمد جسور التواصل الدائم بين إدارة الكلية والمتدربين وإعداد المتدرب لبناء شخصية متميزة وطموحة وقادرة على اتخاذ القرار ولتفعيل عملية التواصل البنّاء والهادف وإيصال صوت المتدرب بكل أمانة لمراكز اتخاذ القرار في الكلية وأيضا لغرس مبادئ الشعور بالمسؤولية والأمانة لدى المتدربين تجاه الكلية.

من جانبه، أوضح مشرف مجلس المتدربين المهندس بندر القحطاني أن من شروط الترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح متصفاً بالخلق القويم والسيرة الحسنة وملتزماً بأنظمة وتعليمات الكلية، وأن يكون متحدثاً جيداً قادرًا على التعبير عن رغباته ورغبات زملائه، وأن يكون قادراً على إيصال المعلومات وعرض احتياجات زملائه إلى عمادة الكلية، وأن لا يقل معدله التراكمي عن 4 من أصل 5، و أن يكون أمضى فصلاً تدريبياً على الأقل بالكلية، وأن لا يكون قد وقعت بحقه عقوبة تأديبية من الكلية أو خارجها.

يذكر أن الكلية تشهد حالياً تنفيذ ورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن آليات ووسائل الانتخابات وعرض جداولها الزمنية والتعريف بمهام ودور المجلس وآلية عمله لكافة متدربي الكلية لتحقيق نتائج إيجابية لخدمة المتدربين داخل محاور بيئة التدريب.