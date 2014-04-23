جامعة الباحة تناقش خطة جائزة الأداء المتميز

ناقشت جامعة الباحة خطتها للمنافسة على جائزة الأداء المتميز التي تمنحها جائزة الباحة للإبداع والتفوق، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها اليوم، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور سعيد الرقيب وعمداء العمادات المساندة ومديري العموم والإدارات المرتبطة بإدارة الجامعة.

وأوضح وكيل عمادة التطوير الجامعي منسق الجامعة بجائزة الأداء المتميز الدكتور بندر الزهراني أنه تم خلال الورشة التعريف بالجائزة ومعاييرها وشرح بطاقة التقييم الذاتي التي تمكن من جمع الأدلة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء، سعياً من الجامعة للمنافسة على الفوز بالجائزة التي تحظى بدعم كبير من أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز.