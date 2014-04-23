زواج جماعي بمشاركة 600 شاب وفتاة في الطائف

أكملت الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بمحافظة الطائف استعداداتها لإقامة حفل الزواج الجماعي التاسع يوم الثلاثاء الخامس من شهر شعبان المقبل، وذلك بمشاركة 600 شاب وفتاة، وبحضور محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية فهد بن معمر.

وبلغ عدد المستفيدين من الزواج الجماعي على مدى 7 سنوات مضت أكثر من 1100 شاب وفتاة، قدمت لهم إعانات مالية وعينية قدرت تكاليفها بأكثر من ستة ملايين ريال.

كما قدمت الجمعية منذ إنشائها وحتى الآن إعانات للمقبلين على الزواج بلغ إجماليها أكثر من 18 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 4000 شاب.