صحة نجران تحتفل بالأسبوع العالمي للتحصين غداً

تحتفل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الصحة العامة بالأسبوع العالمي للتحصين، الذي يقام تحت شعار (هل اطلعت على آخر المعلومات)، خلال الفترة من 24-30 أبريل 2014م.

وأوضح وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني، أن أسبوع التحصين مناسبة سنوية لتعزيز التحصين ضد الأمراض المعدية من خلال زيادة الوعي الصحي للمستفيدين وتسخير جميع الوسائل التوعوية المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع وإبراز أهمية التحصين للوقاية من الأمراض المعدية.

وأشاد بما توفره الحكومة الرشيدة من دعم للخدمات الصحية بشكل عام، وتوفير جميع أنواع اللقاحات بشكل خاص لكل الفئات العمرية، مقدراً الدور الكبير الذي تقوم به الشؤون الصحية بمنطقة نجران في تقديم الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي، والجهود المبذولة لحث المواطنين للاستفادة من اللقاحات المتوفرة، وذلك في إطار الاحتفال بأسبوع التحصين.

من جانبه، بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس أنه تم إطلاق مبادرة أسبوع التحصين من منظمة الصحة العالمية لرفع مستوى التوعية الصحية بأهمية التحصينات في الوقاية من الأمراض المعدية، الذي يعد من أقوى التدخلات الوقائية وأكثرها جدوى في السيطرة على الأمراض المعدية، وذلك باستخدام اللقاحات المختلفة لحماية الناس من جميع الأعمار، حيث دعمت الدولة برنامج التحصين من خلال إدخال اللقاحات المختلفة تباعاً.

وأفاد المؤنس أن الهدف العام من مبادرة أسبوع التحصين، هو زيادة المعرفة بأهمية التحصين وتحسين سبل حصول المجتمعات المعرضة لخطورة الإصابة بالأمراض المعدية على التطعيمات المختلفة من خلال إبراز دور التحصين تحت شعار (هل اطلعت على آخر المعلومات) لمعالجة قلة المعرفة التي يمكن أن تمنع الناس من الحصول على التطعيمات، مشيراً إلى أنه سيتم إلقاء محاضرات توعوية تستهدف العاملين وأفراد المجتمع في جميع المنشآت الصحية، وكذلك توزيع مواد توعوية تبرز أهمية الحصول على التحصينات.