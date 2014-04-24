سياحة الطائف تصدر 46 ترخيصاً للتشغيل والتصنيف

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف 46 ترخيصاً للتشغيل والتصنيف بقطاع الإيواء والسفر والسياحة شملت وحدات سكنية وفنادق ونزل سياحية ووكالات السفر.

وأوضح مدير عام الهيئة بالطائف عبدالله السواط أن الفرع قام بإصدار المجموعة الأولى من الرخص التشغيلية والتصنيفية بعد انتقال صلاحيات إصدار رخص التشغيل التي تشرف عليها الهيئة إلى الفروع دون الحاجة لإرسال الطلبات للإدارة العامة للتراخيص بالهيئة ضمن برنامج تمكين الفروع.

وأكد أن الهيئة تنسق مع شركائها في القطاع السياحي لإحداث نقلة نوعية في الخدمات السياحية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة للنهضة السياحية والحضارية في مدينة الورد، متوقعاً اجتذاب الطائف خلال موسم صيف العام الحالي مزيداً من الزوار والسواح في ظل المشروعات التنموية والتطويرية التي تشهدها هذه المدينة السياحية العريقة.

يذكر أن قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، وعملت الهيئة على دعم هذا القطاع بما يسهم في إيجاد خيارات متنوعة أمام السائحين ومواكبة الإقبال السياحي المتنامي، وتقوم الهيئة من خلال فرعها في المحافظة بمتابعة الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية مستمرة بما يضمن الالتزام بالأسعار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، كما أن فرع الهيئة أغلق 9 منشآت مخالفة خلال الشهر الماضي، وتم ضبط 4 منشآت تجاوزت الأسعار المحددة، ورصد أكثر من 36 مخالفة مختلفة.

