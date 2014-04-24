صحة عسير تنظم دورة التعامل مع الإصابات للبالغين

تنظم إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير، الأحد القادم، الدورة الأولى من برنامج التدريب الخاص تحت عنوان "التعامل مع الإصابات للبالغين ( ITLS )" والذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بوزارة الصحة، وذلك بفندق البحيرة بمدينة أبها.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير أن البرنامج الذي يستهدف أكثر من 30 متدرباً من الأطباء والفنيين والممرضين من مستشفيات المنطقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يشتمل على 20 فصلاً تدريبي حول أنواع الإصابات من حوادث الطرق المتمثلة في إصابات البطن والصدر والعمود الفقري والرأس، بالإضافة إلى إصابات الحوامل وكبار السن في الحوادث، مع التركيز على تدريب الحضور على إسعاف المصاب والمحافظة على التنفس والعلامات الحيوية عند نقله للمستشفيات، مشيراً إلى أنه سيعقد في نهاية الدورة اختبارات عملية وتحريرية يمنح بموجبها المتدرب الشهادة الدولية لعلاج المصابين في الحوادث.