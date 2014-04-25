أمين الطائف يلتقي أهالي حي العنود بالمحافظة

التقى أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، أمس، عدداً من أهالي حي العنود بالمحافظة الذين نوهوا بالجهود البلدية المبذولة للتسهيل على الأهالي وراحتهم، معبرين عن شكرهم لأمين الطائف وكافة العاملين بالأمانة على ما تم تخصيصه من مبالغ لتنفيذ المشروعات التطويرية بالحي، ومنها مشروع درء أخطار السيول الجاري تنفيذه.

وأوضح المخرج أن ما تحقق حتى الآن وما سينفذ من مشروعات هو إنفاذ لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والقاضية بعمل كل ما من شأنه سرعة تنفيذ وإنجاز المشروعات حتى يستفيد منها المواطن، مشيراً إلى الدعم الذي تجده المشروعات البلدية من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، مما ساعد على تجاوز العقبات التي اعترضت بعض الأعمال .

وأكد أن الأمانة والمجلس البلدي والمواطن شركاء في عملية التنمية، لأن الجهود لابد أن تكون تكاملية حتى تتحقق الأهداف المنشودة، مشيداً بوعي الأهالي وتجاوبهم مع الجهود المبذولة لتطوير الحي أسوة بباقي أحياء المحافظة، ودعمه بالخدمات والمرافق المختلفة .

ونوه بمتابعة ودعم الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لكافة المشروعات الجارية، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مهيباً بالمواطنين بمشاركة الأمانة من خلال الصبر على تنفيذ المشروعات، حيث إن فترات التنفيذ الحالية مؤقتة لحين اكتمال المشروعات وإنجازها، بما يساهم في إحداث نقلة مهمة في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والمصطافين على السواء .