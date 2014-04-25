المراكز الصحية بالدمام تستقبل 21 ألف مراجع

سجلت إحصائية مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع الدمام لعيادات الأمراض المزمنة استقبالها خلال الأشهر الثلاث الماضية من العام الجاري نحو 21.484 ألف مراجع، جميعهم قدمت لهم الخدمات الصحية المطلوبة .

وبينت إحصائية الربع الأول من العام الحالي أن عدد مرضى السكر بلغ 7884 مريضاً، فيما كان عدد مرضى الضغط 4513 مريضاً، وسجلت الإحصائية أن عدد المراجعين لمرضى الضغط والسكر بلغ 5530 مراجعاً، فيما سجل مرضى الربو 2184 مراجعاً .

وأوضح مدير المراكز الصحية بقطاع الدمام مبارك علي الحارثي، أن عيادات الأمراض المزمنة تقدم خدماتها لمرضى السكر والضغط والربو تعمل على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية من خلال أطباء الأسرة، والطاقم التدريبي المدرب والمفرغ لهذه العيادات، وأن العمل في هذه العيادات يعتمد على نظام المواعيد من خلال زيارات شهرية .

وأفاد أن المراجع يحصل على فحوص طبيّة تشمل قياس نسبة السكر في الدم، وقياس الضغط ومعدّل السكريّ التراكميّ، وضغط الدّم والسكر والطول والوزن، فضلاً عن الاستشارات الطبية المقدمة .

ومن جانبها أوضحت المشرفة على برنامج عيادة الأمراض المزمنة بالقطاع مها العريش أن الإحصائية خلال الثلاث الأشهر الأولى من العام الحالي رصدت "أن عدد المسجلين في عيادات الأمراض المزمنة بلغ 7884 مراجعاً، وكان عدد الإناث منهم 4799 والذكور 3085, فيما بلغ عدد المسجلين الجدد "حالات مكتشفة" في مرض السكر 243 سعودياً و23 غير سعودي.

