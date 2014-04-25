برنامج "بِر جدة" يقرض 14 أسرة 116 ألف ريال

أقرضت "جمعية البر" بجدة ضمن برنامج الأسر المنتجة 14 أسرة بإجمالي 116 ألف ريال، في الوقت الذي استقبلت فيه 36 طلباً لأسر جديدة ترغب في الاستفادة من البرنامج، حيث يتم دراستها حالياً لإدراجها ضمن الأسر المستفيدة.

وأوضح أمين عام الجمعية وليد أحمد باحمدان، أن المستفيدات من برنامج الأسر المنتجة يحصلن على الدعم بعد تدريبهن وتمكينهن وإعداد دراسة لمشاريعهن ثم تقديم القروض المناسبة لهن، مبيناً أن سعي الجمعية للمساهمة في زيادة دخل النساء اللواتي يملكن مشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن من داخل منازلهن.

وأوضح أن برنامج الأسر المنتجة احتوى على كثير من صور الإبداع وحب العمل، وأسهم في توليد العديد من القصص الرائعة من النجاحات لأشخاص وأسر كانوا في الماضي محتاجين فأصبحوا منتجين، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي يواصلها البرنامج وحققها منذ انطلاقته.

وأفاد أن الجمعية تسعى لتوفير قروض للنساء لصالح مشروعات صغيرة واللاتي لا يمتلكن أية ضمانات للاقتراض من البنوك التجارية أو مؤسسات التمويل الأخرى، وذلك من أجل النهوض بهذه الفئة اقتصادياً واجتماعياً بما ينعكس بشكل إيجابي على الأسر محدودة الدخل، موضحا أن البرنامج يهدف لإيجاد عدد من الأعمال اليدوية والفنية كـ"المشغولات المنزلية والإكسسوارات وأعمال الخوص والسدو والعطورات المخلطة والتحف الحبيسة".

وأكد أمين عام الجمعية حرص الجمعية على تدريب النساء على أفضل الآليات المعمول بها في ذلك تنفيذ مثل هذه المشروعات مكتبياً وميدانياً، إضافة لتوثيق التواصل بين منسقات الإقراض والمقترضات للاطلاع الدائم على مستجدات العمل والتوجيه المستمر وتقديم الدعم المعنوي وتدريب المقترضات على كيفية حساب الربح والخسارة وتذليل العقبات إن وجدت ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وكذلك تهيئة المتقدمين نفسياً لدخول سوق العمل من داخل منازلهم بطريقة متدرجة.