نائب وزير التربية والتعليم يدشن مجمع مدارس بالمدينة

دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ،أمس، مجمع مدارس أبي الدرداء المتوسطة، وابن القيم الثانوية بحي الفيصلية بحضور مدير عام التربية والتعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم.

وتجول السبتي في مرافق المشروع وقاعاته ومعامله والفصول مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير إدارة المباني المهندس حسين الخليفي، إلى جانب مشاهدة عرض مرئي عن مشروع "شادن" الذي يهدف إلى بناء 100 مبنى مدرسي جديد.

وألقى الدكتور السبتي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها حرص الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على تهيئة البيئة المدرسية للطلاب على أكمل وجه ومن أهمها المبنى المدرسي، مثنيا على جهود إدارة التربية والتعليم بالمنطقة على التخلص من المباني المستأجرة.

يذكر أن مشروع "شادن" هو مشروع يهدف إلى بناء 100 مبنى مدرسي، شكل له فريق متكامل من إدارة المباني يتمتع بالحماسة والخبرة والإنجاز، يعمل وفق آلية سلسة تضمن تحقيق الاستثمار الأمثل لما خصص للمنطقة من ميزانيات من خلال طرح كل المشاريع التي تحتاجها المنطقة وفق الإجراءات الأقل والإنجاز الأكمل والأسرع.

