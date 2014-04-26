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احتفالية بأسبوع حرس الحدود الخليجي الثاني بينبع

المصدر: الرياض – العربية نت
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أكد قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء سفر بن ظافر الأحمري، أهمية المشاركة في أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الثاني الذي سينطلق، الخميس المقبل، تحت عنوان (سلامة البيئة البحرية والبرية).

وتناول اللواء سفر الأحمري في لقاء صحافي عقده في ينبع، أمس، الاستعدادات التي يجريها حرس الحدود لهذه المناسبة، حيث عرض النشاطات المتنوعة التي ستنتظم خلال هذه الاحتفالية بمشاركة الجهات الحكومية والتربوية والكشفية في المحافظة.

ومن المقرر أن يقوم 4 آلاف طالب بتنظيف شاطئ ينبع، وغرس 120 ألف نبتة من شجر المانجروف، إلى جانب إقامة مسابقة التصوير الفوتوغرافي البيئي، والتصوير تحت الماء، والفن التشكيلي.

وسيتم كذلك عقد الملتقى التدريبي لـ 12 ألف طالب وطالبة، مضافا إليها حملات الصيادين والغواصين.

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