انطلاق فعاليات المعرض الدولي للأثاث بالظهران

تنظم شركة معارض الظهران الدولية، غداً الأحد، المعرض الدولي للأثاث والتصميم الداخلي في دورته 22، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، وذلك لمدة 7 أيام بمركز المعارض بالخبر.

وذكر المدير التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية محمد بن حمد الحسيني أنّ المعرض يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة تصل إلى 180 شركة ومؤسسة، من السعودية والإمارات وتركيا ومصر وباكستان والصين و ماليزيا ودول أخرى، حيث تبدي الشركات العاملة في قطاع الاثاث والديكور اهتماما للمشاركة في المعرض، لافتاً إلى عرض أحدث المنتجات والخدمات من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة في الديكورات والتصاميم الداخلية وأغطية الجدران والأرضيات والأسقف والسيراميك والمطابخ وتجهيزاتها وأثاث ومعدات الحدائق وأحواض السباحة ومعداتها والإنارة الداخلية والثريات والمشغولات الحديدية والأبواب الخشبية والزجاجية والألومنيوم والأصباغ والفيبرجلاس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث والمفروشات والسجاد وأجهزة التكييف وأجهزة الاتصالات المنزلية، والتحف والمناظر الطبيعية، وغيرها الكثير مما يقع في اهتمامات الأسرة السعودية والخليجية.

وأكد الحسيني أن السعي نحو وضع مواصفات نوعية عالية وقيمة للمعروضات محط تركيزنا لاستقطاب جمهور من المهتمين يسعى إلى تحقيق رغباته من خلال معايير خاصة، يبحث عنها أصحاب القرار الذين يدعمون هذا النوع من المعارض بالآليات المناسبة التي تحقق نمو اقتصاديات هذا القطاع ورواجه.

وأشار إلى اهتمام المملكة وحرصها من خلال وزارة الإسكان بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية التي تحفز الكثير من الصناعات في قطاع المنازل والعقارات.