وزارة الشؤون البلدية تناقش دور المجالس في جازان

تناقش غداً ندوة المجالس البلدية التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة جيزان، دور المجالس البلدية في المنطقة، وذلك بحضور مدير عام شؤون المجالس البلدية بالوزارة المهندس جديع القحطاني.

وأوضح أمين منطقة جازان الشايع، أن الندوة تستمر ثلاثة أيام وتشمل محاور مختلفة عن المجالس البلدية تتضمن قواعد وآليات إعداد الحساب الختامي والميزانية والاستثمارات البلدية وأدوار المجالس البلدية بمشاركة 36 من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كل من عسير والباحة ونجران وجازان.

وأبان أن الندوة تتضمن كذلك ورش عمل تطبيقية حول محاور النقاش، مشيرًا إلى أن تنفيذ الندوة يأتي بالتعاون بين الإدارة العامة للمجالس البلدية بالوزارة وأحد بيوت الخبرة المتخصصة.