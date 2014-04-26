وزير الشؤون الإسلامية يفتتح مجمع الهدى بالرياض

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً الأحد، مجمع الهدى الخيري بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض.

ويقع مجمعُ الهدى الخيريُّ الذي بلغت تكاليفه 65 مليون ريال، وتم بناؤه على نفقة المهندس عبدالله الريس، على الدائريِّ الجنوبيِّ في حي العزيزيةِ جنوبَ مدينةِ الرياض، بجانبِ محطةِ النقلِ العام.

وتقدُّرُ مساحتُه الإجماليةُ المسطحة 10700 متر مربع، ويتسع لأكثرَ من ستة آلاف مصل، بثلاثةِ مداخلَ متسعةٍ للمصلين، مع منسابَة الدخول والخروج لجميع الأعمار، مخدوماً بدوراتِ مياهٍ مهيأةٍ لروادِ المجمع، مع مصلىً ودوراتِ مياهٍ للنساءِ أرضيٍّ وعُلوي، كلُ هذا بطرازٍ معماريٍّ إسلاميٍّ بديع، جامعٍ بين الأصالةِ والمعاصرة.

وتشمل مباني المجمع كذلك، مكتبة علمية، ومركزا للعناية بالمسلم الجديد، وقاعة تدريب، وحلق تحفيظ القرآن، ودار نسائية، ومغسلة أموات، ومعارض خاصة للمؤسسات الخيرية.