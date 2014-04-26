"إنسان" تنظم مؤتمراً لرعاية الأيتام في الرياض

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، الثلاثاء المقبل، المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام، بعنوان "نحو مستقبلٍ أفضل لأيتامنا"، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بالرياض.

وأوضح المشرف العام على المؤتمر، الدكتور عبدالرحمن السويلم، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية تطبيق معايير التميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، وأثرها في تحسين الخدمات التي تقدم لهم، وفتح آفاق جديدة للتنسيق والتكامل بين مؤسسات رعاية الأيتام، وآليات تطويرها ومناقشة الأنظمة والتشريعات المتعلقة برعاية الأيتام، إلى جانب بحث مقترحات تطويرها، والتعرف إلى التجارب الناجحة المحلية والعالمية في مجال التميز المؤسسي لجمعيات رعاية الأيتام، وآليات التنسيق فيما بينها، والتعرف إلى برامج تأهيل وتمكين الأيتام في المجتمع، ومقترحات تطويرها.

ويركز المؤتمر عبر محوره الأول على الجودة والتميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، والمحور الثاني على التنسيق والتكامل في مجال رعاية الأيتام، والمحور الثالث على التشريعات المنظمة لرعاية الأيتام بالمجتمع السعودي، بينما المحور الرابع يركز على بناء قدرات الأيتام وتمكينهم، حيث تتم مناقشة ذلك من خلال برنامج علمي وجلسات عمل وبحوث وندوة حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة.