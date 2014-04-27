أمانة الشرقية تدعو 799 مواطناً لقرعة أراضي المنح

دعت أمانة المنطقة الشرقية 799 مواطناً ممن صدرت لهم أوامر سامية بمنحهم أراضي لحضور القرعة بعد غدٍ الثلاثاء، في يومها الثاني, وذلك ضمن 2525 مواطناً سيتم إنهاء إجراءاتهم خلال هذه القرعة التي تبدأ غداً الاثنين وتستمر لمدة 3 أيام, فيما سيتم اليوم الثالث دعوة 932 مواطناً.

ودعا أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير المواطنين بالالتزام بالحضور في الأيام المخصصة لهم ممن ذكر اسمه في نفس اليوم, ومن ظهر اسمه في الأيام الثلاثة كل حسب موقعه.

وأكد أن الأمانة تعكف حالياً على إنهاء جميع الأوامر السامية, وتنفيذها بما يتوافر لديها من أراضٍ ضمن نطاق البلديات المرتبطة بالأمانة، مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ في أي مدينة من مدن المنطقة الشرقية التي تتوافر بها مخططات حكومية.

وأبان أن الأمانة ستقوم قريباً بتحديد موعد بدء المرحلة الثالثة وسيتم خلالها دعوة المواطنين لحضور القرعة العلنية بشأن تنفيذ منحهم, وذلك في الصحف الرسمية وعلى موقع الأمانة الإلكتروني.