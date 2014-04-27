أمير الشرقية يرعى ملتقى نظم المعلومات الجغرافية

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غداً الاثنين حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني التاسع لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة، التي تستضيفها المنطقة, ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لنظم المعلومات الجغرافية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبدالله القاضي، أن عدد المشاركين في فعاليات الملتقى المتنوعة يزيد هذا العام عن 1000 مشارك سيقدمون أوراق عمل وندوات وورشاً ومحاضرات ستلقى الضوء على عدد من المحاور أهمها "التقنيات الجديدة والهواتف الذكية في دعم مشروعات نظم المعلومات الجغرافية والمساحة وصناعة الخرائط، واستخدام الليزر في بناء الخرائط الطبوغرافية والنماذج ثلاثية الأبعاد، والتعليم وأبحاث الدراسات العليا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال الصناعات البترولية، وتكامل البيانات المكانية لإدارة الكوارث، والرصد البيئي، والاستجابة للطوارئ، والتنمية المستدامة والموارد البشرية".

ولفت إلى أن الملتقى سيناقش تقنيات ذكية، واستخدام الليزر في الخرائط، وتطبيقات بترولية، وبيانات للكوارث والرصد البيئي، والتطبيقات البلدية لنظم المعلومات الجغرافية، والاتصالات والخدمات المبنية على المواقع، وجودة الإنتاج والتدقيق للبيانات المكانية وتطبيق المواصفات ذات العلاقة.

وأشار القاضي إلى أن معرضاً للمستجدات التقنية والإلكترونية المستخدمة في التطبيقات الميدانية لنظم المعلومات الجغرافية سينظم بالتزامن مع الملتقى تشارك فيه مؤسسات وشركات محلية وأجنبية من الجهات العاملة في هذا الميدان.