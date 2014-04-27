"الغذاء والدواء" تطلق حملة "صحتك تهمنا"

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم حملة السلامة المهنية "سلامتك تهمنا" والتي تستمر لمدة أسبوع انطلاقاً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وتأتي الحملة تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في العمل وتقليل التكاليف الناجمة عن خسائر الإصابات وزيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة للعاملين.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور محمد المشعل، إن الاهتمام بزيادة المعرفة والثقافة بموضوع الصحة والسلامة المهنية ضرورة لا غنى عنها للتميز والنمو والازدهار، لاسيما أن النظم الصحية والسلامة المهنية من أهم النظم الإدارية الحديثة المستخدمة على مستوى العالم.

وأضاف: "الهيئة تحرص على كل ما يهتم بسلامة وصحة العاملين بها في جميع مقراتها وفروعها المتعددة، بالإضافة إلى العاملين في مختبرات الهيئة وفروعها المنتشرة في المملكة، ومن هذا المنطلق جاءت الحملة بهدف توعية العاملين بكل بسلامتهم متزامناً مع عقد عدد من ورش العمل المصاحبة للحملة".

يُذكر أن الحملة تنطلق بالتزامن في مدن الرياض والدمام وجدة وتناقش الورش والبرامج التوعوية خلال الحملة سلامة المختبرات والتعامل مع المواد الكيمياوية والصحة والسلامة المهنية.