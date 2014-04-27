برامج تدريبية لصناعة القيادات الشابة بجامعة الطائف

تعتزم جامعة الطائف إقامة برامج تدريبية للطالبات الخريجات تساعد على إيجاد فرص العمل في المستقبل، وتتيح الفرصة لتطوير مهارتهن العلمية والعملية، ومساعدتهن في التعرف إلى كيفية البدء في المشروعات الصغيرة والتعرف إلى الصعوبات التي قد تواجههن مستقبلاً وكيفية التغلب عليها.

وأوضحت عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة سميرة كردي أن البرامج التدريبية تهدف لصناعة القيادات الشابة والتي تعد من ضمن الاهتمامات والخطط المستقبلية للعمادة، وذلك لأهمية إيجاد كوادر شبابية في كل مفاصل الحياة، ودفع دماء جديدة في كل زاوية من زوايا المؤسسات الرسمية والأهلية.

وبيّنت أن ما يطور مهارات الخريجات هو إدخالهن في برامج قيادية كبيرة ومنظمة، وتدريبهن على إدارة شؤون الحياة بكل ثقة واقتدار وأن نعطيهن كامل الفرصة لنعزز ثقتهم بأنفسهن.

وتشمل البرامج التدريبية "كيفية كتابة السيرة الذاتية، وإمكانية استعانة الخريجات بالمصارف التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة، وبرتوكول التعامل في المقابلات الشخصية، وفن التعامل مع الرؤساء، والتخطيط وإدارة الأولويات، ومهارات إعداد التقارير، والتنمية الذاتية والتفكير الإبداعي، والتخطيط الاستراتيجي وإعداد مؤشرات قياس الأداء، ومهارات الابتكار في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وأعمال السكرتارية باستخدام تطبيقات Office، ومهارة العمل الجماعي، وصناعة النجاح".