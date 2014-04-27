توقيع عقود 14 مشروعاً بلدياً في نجران

وقع أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق مؤخراً عقود 14 مشروعاً بلدياً بالمنطقة، بتكلفة بلغت أكثر من 168مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة نجران أن هذه المشروعات ستكفل إيصال الخدمات البلدية إلى مدينة نجران ومحافظات وقرى المنطقة لتتواكب مع النهضة العمرانية وتلبي كافة الاحتياجات، وفق أولويات محددة ومدروسة ووفق البرنامج الزمني المحدد لها بمتابعة ميدانية من مهندسي ومشرفي الأمانة.

من جانبه، أكد وكيل المشاريع والتعمير بأمانة نجران المهندس علي آل حرفش أن منطقة نجران تشهد حالياً ورشة عمل لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تشمل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة لعدد من الأحياء وتحسين وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والمرافق ومشروعات التحسين والتجميل لمداخل المنطقة ومشروعات أخرى لتنفيذ جسور المشاة والميادين والحدائق العامة ومشاريع درء أخطار السيول، مبيناً أن توقيع هذه العقود تأتي استكمالاً للمشروعات البلدية التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 115 مليون ريال.