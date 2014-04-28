أمير القصيم يرعى احتفالية الفوز بمهرجان ربيع بريدة

رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء أمس، اللقاء المفتوح مع رؤساء البلديات بالمنطقة، الذي نظمته أمانة المنطقة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .

وأوضح في تصريح صحافي أن اللقاء فرصة طيبة لتبادل الرأي وطرح المواضيع المتفرقة، ومناقشة الكثير من الأمور التي تهم العمل البلدي، وقال: "أنا هنا أمثل الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث أستمع إلى ما لدى رؤساء البلديات وأرفع كل ما هناك من توصيات أو طلبات أو رؤى أو أفكار"، مشيراً إلى أن اللقاء نتجت عنه أمور كثيرة وبُحثت فيه العديد من الأمور سواء ما يتعلق باحتياج المواطن أو ما يتعلق بمعيشته أو ما يتعلق بالخدمات البلدية للمواطن، وهذا اللقاء لتلاقح الأفكار التي ينتج عنها أمور كثيرة في الخدمات البلدية بصفة عامة.

وبين أمير القصيم أن اللقاء استعرض المشروعات المتعثرة وبحث آلية الحلول لها، وقال: "نحن نبحث عن التخصص والتركيز بشكل جديد وهذه توصيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وكذلك الرؤى التي يطرحها دائماً سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.

عقب ذلك رعى أمير منطقة القصيم احتفالية أمانة المنطقة بمناسبة فوز مهرجان ربيع بريدة بجائزة أفضل مهرجان ربيعي وشتوي على مستوى المملكة، ضمن جائزة التميز السياحية التي نظمها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً .

وألقى أمين المنطقة المهندس صالح الأحمد كلمة أشاد فيها بدعم أمير منطقة القصيم ونائبه لمسيرة المهرجان منذ بدايته حتى وصل إلى مراحل متقدمة في خارطة مهرجانات المملكة، منوهاً بجهود كل من عمل وبذل في المهرجان وأسهم في النجاح الكبير، مؤكداً أن العمل للسنوات القادمة يتطلب بذل المزيد من الجهد والتخطيط للمحافظة على المستوى المتقدم للمهرجان .

تلاها كلمة لراعي المهرجان الشيخ مسعد بن سمار بارك فيها هذا التميز وتحقيق الجائزة، مشيراً إلى أن رعايته للمهرجان نابعة من الإحساس بأهمية المساهمة وأنها واجب وطني، ومن ثقة بما يقدمه المهرجان لزواره من فعاليات قيمة، مجدداً الثقة برعاية المهرجان لثلاث سنوات قادمة .

ثم شاهد أمير منطقة القصيم والحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة مهرجان ربيع بريدة منذ بدايته حتى تحقيقه جائزة التميز السياحي.

عقب ذلك ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة قال فيها: "ما سمعته هذه الليلة أمر أسعدني كثيراً، خاصة أني أحسست أنه أسعد الجميع، فالسعادة للإنسانية وقود للحياة والاستمرارية والعطاء، وهذا التكريم الذي يحظى به القائمون على مهرجان ربيع بريدة لتحقيقهم معادلة مهمة يجب أن يحافظوا عليها وعلى المسيرة المستقبلية، مؤكداً ثقته بأن الرجال الذين خططوا وحصلوا على التميز قادرون بإذن الله على تحقق الأفضل.