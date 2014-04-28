الشرقية تنظم برنامجا للشراكة العشرية للمنشآت الصغيرة

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع بنك الجزيرة أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "الشراكة العشرية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة" بمشاركة 25 متدرباً، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .

وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن البرنامج الذي تقيمه الغرفة للعام الثاني ويستمر 5 أيام يهدف إلى التدريب عن طرق تكوين الشراكات، وإنشاء المساهمات المقفلة للمنشآت الصغيرة، وترشيد التكاليف في الأعمال الإدارية والمالية، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف المبادرين للعمل الحر والراغبين في إنشاء شركات بمساهمات مقفلة، وكذلك أصحاب المنشآت الصغيرة القائمة، بالإضافة إلى المستثمرين الراغبين في الاندماج.

وأفاد أن البرنامج يناقش عدة محاور أبرزها طموح وثقافة العمل الحر، ودور الشراكة العشرية في تحقيق الطموح المنشود، ومزايا وعيوب وفرص وتحديات الشراكة العشرية، وأسرار نجاح الشراكة العشرية للمنشآت الصغيرة، وكيفية اختيار الشركاء ذوي الصفات والمزايا التي تسهم في نجاح الشراكة، وهيكلة الشراكة العشرية قانونياً (أهمية الوعي القانوني للشركاء، الكيان والعقد القانوني المناسب للشركة العشرية)، وهيكلة الشراكة العشرية إداريا (التنظيم الإداري المطلوب، ثقافة الشركاء الإدارية المطلوبة لنجاح الشراكة).

وأشار الوابل إلى أن البرنامج يستعرض كيفية اختيار الشركاء والصفات الواجب توفرها لتحقيق شراكة ناجحة، وأسس توزيع الحصص والأدوار، وتحديد مساهمات كل شريك، وصياغة عقد، وبناء دستور للمنشأة ينظم كافة التفاصيل الخاصة بالشركاء، بالإضافة إلى الكيان القانوني المناسب والأدوار التي سيضطلع بها كافة الشركاء، وأساليب حل المشكلات، واتخاذ القرار في ظل الشراكة العشرية.