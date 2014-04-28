تعليم نجران ينفذ برامج عن أخطار مشروبات الطاقة

تنفذ إدارة التربية والتعليم بمنطقة نجران حالياً، برامج تثقيفية وتوعوية عن أخطار مشروبات الطاقة، وذلك في مدارس منطقة نجران.

ونوه مدير عام التربية والتعليم بنجران ناصر بن سليمان المنيع بقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التربية والتعليم المتضمن الحد من مخاطر مشروبات الطاقة، وتوعية الطلاب والطالبات من الانجراف خلف الدعايات الواهية لهذه المنتجات الضارة.

وأوضح المنيع أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران تنفذ برنامجاً توعوياً وتثقيفياً في مدارس المنطقة - بنين وبنات - للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وأهمية التزام المدارس بما ورد من الضوابط التي تحد من خطر تناول هذه المشروبات، وعدم الترويج لها، وحظر بيعها في المقاصف المدرسية، وتهيئة البيئة المدرسية والصحية المناسبة للطلاب والطالبات بما يكفل لهم مقصفاً صحياً مثالياً يلبي احتياجاتهم، ويقدم نموذجاً جيداً ومتميزاً للمقاصف المدرسية، وتنطلق من أهداف سياسة التعليم بالمملكة من خلال رؤية تربوية تسعى لنشر ثقافة الغذاء المفيد والصحي في المدارس.